الدوري الإنجليزي.. تعادل ليستر وبرايتون سلبياً

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أهدر ليستر سيتي نقطتين ثمينتين في طريقه لتأكيد مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع برايتون الثلاثاء في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام تشيلسي ، ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
وأهدر الفرنسي نيل موباي لاعب برايتون ضربة جزاء في الدقيقة 14 حيث تصدى لها الدنماركي الدولي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.
وأهدر برايتون أيضا بإضاعة ضربة الجزاء فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى ثماني نقاط مع فرق منطقة الهبوط بمؤخرة جدول المسابقة.
وشهدت المباراة استحواذ ليستر على الكرة بشكل كبير ولكن الفريق أهدر فرصة تحقيق الفوز في المباراة رقم 50 له تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز.
كما أهدر جيمي فاردي مهاجم الفريق فرصة تسجيل الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي.
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