نجل أبو تريكة يظهر في قائمة العربي القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: ظهر أحمد أبو تريكة، نجل اللاعب السابق للأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، في قائمة فريق العربي القطري وهو لم يتجاوز الـ20 عاما. وأعلن العربي القطري عبر حسابه الرسم عن قائمة الفريق بالأرقام، ليظهر أحمد أبو تريكة بين عدد من اللاعبين حاملا الرقم 72. وانضم في وقت سابق نجل أبو تريكة لصفوف العربي القطري، فور وصول والده إلى قطر قبل عدة أعوام، وتدرج في الفئات العمرية حتى وصل للفريق الأول.

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