مجلس الوزراء يعلنها: عودة الدوري "قرار دولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، تشديد الحكومة على عودة النشاط الرياضي والمسابقات الرياضية وفي مقدمتها بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نادر سعد، في تصريحات هاتفية لقناة صدى البلد اليوم الثلاثاء: "رئيس الوزراء كان واضحا في تصريحاته بشأن النشاط الرياضي، حيث قرر استئناف المسابقات الرياضية".

وأضاف: "دعوني أقولها بعبارات واضحة، عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت بالفعل عودة النشاط".

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت في وقت سابق عن عودة النشاط الرياضي وفقاً لاجراءات احترازية وبروتوكلات طبية، وتحدد يوم 25 يوليو المقبل موعداً لإمكانية بدء المسابقات الكروية.

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وشدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على عودة جميع الأنشطة الرياضية وبطولة الدوري الممتاز المصري في الموعد المحدد له مسبقاً.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية، إن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن كافة الإجراءات الزمنية الخاصة بعودة الأنشطة الرياضية داخل النوادي ومراكز الشباب.

وتوقفت مسابقة الدوري منذ شهر مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة، ويبتعد بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، ويأتي الزمالك خلف بيراميدز في المركز الرابع بـ31 نقطة من 16 مباراة.