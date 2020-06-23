التعادل يحسم مواجهة ليستر سيتي وبرايتون في البريميرليج

حسمت نتيجة التعادل السلبي، مواجهة ليستر سيتي ونظيره برايتون، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب كينج باول في إطار منافسات الجولة 31 للدوري

الإنجليزي.وأضاع فريق برايتون خلال شوط المباراة الأول ضربة جزاء نفذها اللاعب نيال موباي عند الدقيقة 14.بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليستر إلى النقطة 55 في الترتيب الثالث، بينما ارتفع رصيد برايتون إلى النقطة 33 محتلاً بها الترتيب الخامس عشر في جدول البريميرليج.كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح ليستر بثنائية نظيفة.