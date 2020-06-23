سواريز وميسي وجريزمان في هجوم برشلونة أمام بيلباو بالليجا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه أمام أثليتك بيلباو، التي تنطلق الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "كامبنو"، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا ".
جاء تشكيل البرسا للمباراة الليلة كالتالي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
في الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لونجليه، جوردي ألبا
في خط الوسط: آرثر ميلو، سيرجي بوسكيتس، ارتورو فيدال
في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز ، ليونيل ميسي.
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