اخبار الرياضه

سواريز وميسي وجريزمان في هجوم برشلونة أمام بيلباو بالليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق عن تشكيل فريقه أمام أثليتك بيلباو، التي تنطلق الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "كامب

نو"، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من "الليجا ".

جاء تشكيل البرسا للمباراة الليلة كالتالي:
في حراسة المرمى: تير شتيجن
في الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لونجليه، جوردي ألبا
في خط الوسط: آرثر ميلو، سيرجي بوسكيتس، ارتورو فيدال
في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز ، ليونيل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سواريز وميسي وجريزمان في هجوم برشلونة أمام بيلباو بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا