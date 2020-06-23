بيراميدز يوضح إجراءات السلامة المُتبعة في مرانه اليوم

طبق نادي بيراميدز أعلى معايير السلامة ونفذ جميع الاشتراطات الصحية مع أول أيام التدريبات لفريق الكرة اليوم الثلاثاء، والتي تمثلت في تقسيم اللاعبين إلى ٣مجموعات تحضر كل مجموعة وتؤدي تدريباتها دون اختلاط بالمجموعة الأخرى ودون استعمال غرف الملابس والحفاظ على المسافة الآمنة في التعامل بين اللاعبين.
وخضع اللاعبون لاختبار كشف الحرارة وعمليات التطهير باستخدام البوابات المطهرة الإلكترونية، كما تم تعقيم جميع أرجاء الملعب والكرات من خلال الشركة المسئولة عم التعقيم بصورة مستمرة طوال تواجد اللاعبين داخل الملعب.
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