بيراميدز يخوض أول مران استعدادا لاستئناف النشاط

خاض الفريق الأول لكرة القدم، بنادي بيراميدز، أول تدريباته اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي الفرعي، استعدادا لاستئناف النشاط مجددا وتنفيذا لقرار الدولة بعودة كافة الأنشطة الرياضية واستكمال الدوري الممتاز بعد توقفه لعدة أشهر في ظل تفشي فيروس

وكان هاني سعيد المدير الرياضي للنادي أكد أنه حصل على الضوء الأخضر مؤخرا من اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتدريب على مجموعات انتظارا لإجراء المسحة الثانية والتي تجرى الأربعاء وفي ضوء نتيجتها سيعود الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية التي توقفت منذ شهر مارس الماضي بقرار من الحكومة واتحاد الكرة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. لعدة أشهر في ظل تفشي فيروس كورونا وكان هاني سعيد المدير الرياضي للنادي أكد أنه حصل على الضوء الأخضر مؤخرا من اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتدريب على مجموعات انتظارا لإجراء المسحة الثانية والتي تجرى الأربعاء وفي ضوء نتيجتها سيعود الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية التي توقفت منذ شهر مارس الماضي بقرار من الحكومة واتحاد الكرة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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