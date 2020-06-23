هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام ويستهام بالدوري الانجليزي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام عن تشكيل فريقه أمام ويستهام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج". الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل سبيرز لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس Advertisements في الدفاع: بن ديفيز- دافينسون سانشيز- إيريك داير- سيرجي أوريير في الوسط: ديلي آلي- موسى سيسوكو- جيافوني دي سيلسو في الهجوم: هاري كين- سون هيونج مين- لوكاس مورا

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