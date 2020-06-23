اخبار الرياضه

نابولي يتقدم على هيلاس فيرونا بهدف في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن فريق نابولي من إنهاء الشوط الأول من مباراته مع هيلاس فيرونا، المقامة بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 27 للدوري

الإيطالي، متقدماً بهدف دون رد.
جاء الهدف في الدقيقة 38 عبر اللاعب أركاديوز ميليك.
كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح نابولي بثنائية مقابل هدف.
ويخوض نابولي المباراة وهو في الترتيب السادس برصيد 39 نقطة، فيما يشارك هيلاس فيرونا في المباراة بإحتلاله المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يتقدم على هيلاس فيرونا بهدف في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا