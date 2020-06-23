نابولي يتقدم على هيلاس فيرونا بهدف في الدوري الإيطالي

تمكن فريق نابولي من إنهاء الشوط الأول من مباراته مع هيلاس فيرونا، المقامة بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 27 للدوري

الإيطالي، متقدماً بهدف دون رد.جاء الهدف في الدقيقة 38 عبر اللاعب أركاديوز ميليك.كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح نابولي بثنائية مقابل هدف.ويخوض نابولي المباراة وهو في الترتيب السادس برصيد 39 نقطة، فيما يشارك هيلاس فيرونا في المباراة بإحتلاله المركز الثامن برصيد 38 نقطة.