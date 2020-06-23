يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه “كامب نو” بضيفه أتلتيك بلباو، ضمن فعاليات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 / 2020.
ويتصدر حالياً فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، مناصفةً مع ريال مدريد، بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز العاشر برصيد 42 نقطة.
ويأمل كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه أتلتيك بلباو من أجل ضماناستمراره في الصدارة على أمل تعثر المرينجي في مباراته القادمة أمام مايوركا مساء غد.
برشلونة يدفع بأوراقه الهجومية أمام بلباو
وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو، حيث سيدفع سيتيين بتشكيلته الأساسية في خط الهجوم على أمل الفوز بنقاط اللقاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيتيين سيلعب بالثلاثي “ليونيل ميسي،
وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :
حراسة المرمى : تير شتيجن
خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا
خط الوسط : فيدال، أرثور ميلو، بوسكيتس
خط الهجوم : جريزمان، لويس سواريز، ميسي
لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر يلا شوت برشلونة وبلباو في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.