بث مباشر يلا شوت برشلونة وبلباو في الدوري الاسباني

يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه “كامب نو” بضيفه أتلتيك بلباو، ضمن فعاليات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم 2019 / 2020.

ويتصدر حالياً فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، مناصفةً مع ريال مدريد، بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ويأمل كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة في تحقيق الفوز على منافسه أتلتيك بلباو من أجل ضمان

استمراره في الصدارة على أمل تعثر المرينجي في مباراته القادمة أمام مايوركا مساء غد.

برشلونة يدفع بأوراقه الهجومية أمام بلباو

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو، حيث سيدفع سيتيين بتشكيلته الأساسية في خط الهجوم على أمل الفوز بنقاط اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيتيين سيلعب بالثلاثي “ليونيل ميسي،

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ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان” في التشكيلة الأساسية مساء اليوم، بينما سيلعب بأرثور ميلو، وأرتورو فيدال في خط الوسط بجانب بوسكيتس.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : فيدال، أرثور ميلو، بوسكيتس

خط الهجوم : جريزمان، لويس سواريز، ميسي

لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )