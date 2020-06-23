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أتليتكو مدريد يتفوق على ليفانتي في الشوط الأول

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نجح فريق أتليتكو مدريد في إنهاء الشوط الأول من مواجهته مع ليفانتي، المقامة بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 31 للدوري الإسباني، متقدماً

بهدف نظيف.
جاء الهدف في الدقيقة 15 عبر لاعب ليفانتي برونو جونزاليس الذيسجل عن طريق الخطأ في مرماه.
كان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى لصالح أتليتكو بثنائية مقابل هدف.
ويخوض مدريد المباراة محتلاً الترتيب الرابع برصيد 52 نقطة، فيما يشارك ليفانتي في اللقاء بإحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

 

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