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نقدم لكم أهداف مباراة أتلتيكو مدريد وليفانتي فى الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من الليجا.
ويأمل فريق أتلتيكو مدريد في مواصلة الانتصارات للحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بعد فوزه على أوساسونا بخماسية نظيفة، وبلد الوليد بهدف نظيف.
ومن جانبه، يسعى ليفانتي هو الآخر لمواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية خارج أرضه على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق ليفانتي برصيد 38 نقطة.
إليكم أهداف المباراة ..
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