- 1/2
- 2/2
نقدم لكم أهداف مباراة نابولي وفيرونا فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الايطالي.
ويسعى اليوم نابولي لتسجيل عودة قوية إلى منافسات الدوري الإيطالي، حيث يطمح نادي الجنوب الإيطالي التقدم في جدول الترتيب، وتحديدًا إلى المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 39 نقطة.
تشكيل نابولي اليوم: فى حراسة المرمى (دافيد أوسبينا)، خط الدفاع يتكون من (جيوفاني دي لورينزو – نيكولا ماكسيموفيتش – كاليدو كوليبالي – السيد هيساي)، وفى خط الوسط (بيتور زيلينسكي – دييجو ديمي – آلان)، ويقود خط الهجوم (ماتيو بوليتانو – أركيدوش ميليك – لورينزو إنسيني).
أما فيرونا صاحب الأرض، فيملك طموحًا كبيرًا هذا الموسم في خطف أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوربي، حيث أنه يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة.
إليكم أهداف المباراة ..
هدف نابولي 1-0
أضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة نابولي وفيرونا فى الدوري الايطالي
أقرأ ايضا
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة نابولي وفيرونا فى الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.