نقدم لكم أهداف مباراة نابولي وفيرونا فى الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الايطالي.

ويسعى اليوم نابولي لتسجيل عودة قوية إلى منافسات الدوري الإيطالي، حيث يطمح نادي الجنوب الإيطالي التقدم في جدول الترتيب، وتحديدًا إلى المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 39 نقطة.

تشكيل نابولي اليوم: فى حراسة المرمى (دافيد أوسبينا)، خط الدفاع يتكون من (جيوفاني دي لورينزو – نيكولا ماكسيموفيتش – كاليدو كوليبالي – السيد هيساي)، وفى خط الوسط (بيتور زيلينسكي – دييجو ديمي – آلان)، ويقود خط الهجوم (ماتيو بوليتانو – أركيدوش ميليك – لورينزو إنسيني).

أما فيرونا صاحب الأرض، فيملك طموحًا كبيرًا هذا الموسم في خطف أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوربي، حيث أنه يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

إليكم أهداف المباراة ..

هدف نابولي 1-0

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