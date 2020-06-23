عاجل | تشكيلة برشلونة الرسمية أمام أثلتيك بلباو في الدوري الاسباني

شهدت تشكيلة برشلونة الرسمية أمام أثلتيك بلباو في المباراة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني، غياب الظهير الاسباني سيرجيو روبرتو بسبب الإصابة الطفيفة التي عانى منها بعد مباراة إشبيلية.

وسيشارك سيميدو في مركز الظهير الأيمن بدلاً من سيرجيو روبرتو بينما سيشارك سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط جوار أرثر ميلو.

وسيبدأ اللقاء النجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” في الخط الأمامي جنبًا إلى جنب ليونيل ميسي ولويس سواريز، على أمل إظهار بعض الإنسجام لتغيير الصورة المأخوذة عنه.

وسيُشارك البرازيلي “أرثر” على دائرة خط الوسط مع بوسكيتس ومعهما النجم التشيلي أرتورو فيدال.

وادعت قناة سكاي الايطالية قبل مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو بحوالي ثلاث ساعات، موافقة إدارة نادي يوفنتوس على انفاق مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع أرثر من برشلونة في الميركاتو الصيفي 2020.

والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام أثلتيك بلباو في الدوري الاسباني، التي أعلنها المدرب كيكي سيتين.

تير شتيجن

جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – لينجليه – سيميدو

Advertisements

أرتورو فيدال – بوسكيتس – أرثر ميلو

أنطوان جريزمان – لويس سواريز – ليونيل ميسي

والتالي تشكيلة أثلتيك بلباو الرسمية

أوناي سيمون

دي ماركوس – أوناي نونيز – يراي – بالينزياجا

أوناي لوبيز – ميكيل فيسجا

إنيجو ليكوي – ويهان سانكيت – إنيجو كوردوبا

إينياكي ويليامز

أخبار ذات صلة