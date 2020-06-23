بث مباشر | شاهد برشلونة وبلباو في الدوري الاسباني

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بالجولة الـ 31 من الدوري الاسباني.

المباراة ستنقل على شاشة قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي المخضرم “رؤوف خليف”، كما تنقل على قنوات لاليجا تي ڤي بار وموڤي ستار لاليجا 1.

لقاء البرسا وبلباو سينطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

ويحتل رفاق ميسي “برشلونة” المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “ريال مدريد”، الذي اعتلى المركز الأول بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة أمام برشلونة.

وتوقفت انتصارات العملاق الكتالوني عند 20 انتصارًا هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني، بعد تعادله سلبًا مع “إشبيلية” في الجولة الماضية (يوم الجمعة)، بينما سقط في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلهم، وسجل 69 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع أتلتيك بلباو أو أثلتيك بيلباو في منتصف جدول الترتيب -المركز العاشر-، برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط بينه وبين “أتلتيكو مدريد” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق 23 نقطة عن خصمه الليلة “برشلونة”.

آخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر “برشلونة” في 7 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “أثلتيك بيلباو” في 3 لقاءات فقط، وتعادل مثلهما، وخسر في 4 مواجهات.

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وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في الليجا بفوز بيلباو بهدفًا نظيف احرزه “أرتيز أدوريز” بطريقة رائعة لا تُنسى، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس” يوم 16 أغسطس 2019.

وودع برشلونة من كأس ملك اسبانيا هذا الموسم على يد أثلتيك بلباو، في الدور ربع النهائي، عندما سجل إينياكي ويليامز في الدقيقة الأخيرة.

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برشلونة 0-0 أثلتيك بيلباو

????️ملعب الكامب نو (برشلونة)

????الدوري الإسباني (الجولة الـ 31)

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش

تابع المباراة السابقة بين الفريقين

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