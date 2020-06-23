بث مباشر يلا شوت برشلونة وبلباو في الدوري الاسباني

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 بالجولة الـ 31 من الدوري الاسباني.

المباراة منقولة على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق مباراة البرسا وبلباو في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يحتل النادي الكتالوني “برشلونة” المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “ريال مدريد”، الذي اعتلى المركز الأول بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة أمام البرسا في الدوري هذا الموسم. (تعادل في كامب نو وفاز في البرنانبيو).

وتوقفت انتصارات العملاق الكتالوني عند 20 انتصار هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني، بعد تعادله سلبًا مع “إشبيلية” في الجولة الماضية، بينما سقط في فخ التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلهم، وسجل 69 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع “أثلتيك بيلباو” في منتصف جدول الترتيب -المركز العاشر-، برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط بينه وبين “أتلتيكو مدريد” الذي يحتل المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق 23 نقطة عن خصمه الليلة “برشلونة”.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، انتصر “برشلونة” في 7 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “أثلتيك بيلباو” في 3 لقاءات فقط، وتعادل مثلهما، وخسر في 4 مواجهات.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وأثلتيك بيلباو” في الليجا بفوز بيلباو بهدفًا نظيف احرزه “أرتيز أدوريز” بطريقة رائعة لا تُنسى، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سان ماميس” يوم 16 أغسطس 2019.

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برشلونة 0-0 أثلتيك بيلباو

????️ملعب الكامب نو (برشلونة)

????الدوري الإسباني (الجولة الـ 31)

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش

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