رياضة | الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مصير محمد محمود لاعب الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وكان محمد محمود قد غاب عن صفوف الفريق الأحمر لفترة طويلة بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وشهدت الفترة الماضية تلقي محمد محمود العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من نادي الجونة وإنبي.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء على رفض أي عروض مقدمة إلى محمد محمود لضمه في نهاية الموسم الجاري حيث لا ينوي النادي التفريط في خدمات اللاعب بسبب مستواه المميز.

وانتهى محمد محمود من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية ويقترب بشكل كبير جدا من العودة للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية تمهيدا لعودته إلى المباريات.