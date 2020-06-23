رياضة | قبل عودته.. 5 لاعبين يتنافسون على لقب "البديل السوبر" في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودته.. 5 لاعبين يتنافسون على لقب "البديل السوبر" في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث المدربين دائمًا عن البديل الناجح أو كما هو معروف في كرة القدم بـ"الورقة الرابحة"، اللاعب الاحتياطي صاحب القدرات الخاصة والإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة، والذي يستطيع عند دخوله المباراة أن يصنع الفارق ويحول نتيجة اللقاء لصالح فريقه، ويقوده لتحقيق الانتصارات بفضل أهدافه الرائعة أو تمريراته الحاسمة.

وشهد الموسم الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز تألق عدد من اللاعبين "البدلاء" خلال مباريات البطولة المحلية، وساهموا بفضل أهدافهم وتمريراته الرائعة في قيادة أنديتهم لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط بالبطولة.

ومع قرب عودة النشاط الرياضي واستئناف بطولة الدوري المصري مجددًا يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف طويلة منذ منتصف مارس الماضي، يرصد إليكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أفضل "البدلاء" في النسخة الحالية من البطولة المحلية

1- محمد سالم:

مهاجم المقاولون يُعد واحد من أفضل اللاعبين "البدلاء" في الدوري المصري هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات كـ"بديل" بإجمالي دقائق لعب فعلية 176 دقيقة، وساهم في 5 أهداف لفريقه (سجل 4 أهداف – صنع هدف وحيد).

2- محمود كهربا:

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رغم مشاركاته القليلة مع الأهلي بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلي أنه يأتي ضمن أفضل البدلاء بالدوري المصري هذا الموسم، واستطاع خلال 6 مباريات شارك فيها كـ"بديل" تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم في إجمالي دقائق لعب فعلية 137 دقيقة.

3- صلاح أمين:

مهاجم مصر المقاصة صاحب الـ38 عامًا حقق عروضًا قوية بعد مشاركته كـ"بديل" مع فريقه الفيومي في 9 مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم، بإجمالي دقائق لعب فعلية 190 دقيقة، وساهم في 4 أهداف (سجل 3 أهداف – صنع هدف وحيد).

4- تالا نداي:

تضم قائمة أفضل البدلاء بالدوري المصري هذا الموسم اللاعب السنغالي تالا نداي لاعب فريق طلائع الجيش، وشارك مع فريقه كـ"بديل" في 5 مباريات بالبطولة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 154 دقيقة، وسجل 3 أهداف فقط.

5- والتر بواليا:

يتواجد لاعب فريق الجونة الزامبي والتر بواليا ضمن قائمة أفضل البدلاء في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف للفريق الساحلي في 13 مباراة شارك فيها كـ"بديل" بالدوري، بإجمالي دقائق لعب فعلية 272 دقيقة.