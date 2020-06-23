رياضة | مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة برشلونة الرسمية أمام بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اتليتك بلباو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : ارتورو فيدال - بوسكيتس - آرثر ميلو.

خط الهجوم : جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز.

وتعادل فريق برشلونة في المباراة الماضية بنتيجة سلبية مع فريق إشبيلية على ملعب الفريق الأندلسي، حيث فقد الصدارة لصالح ريال بسبب هذا التعادل.