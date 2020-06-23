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رياضة | هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام وست هام

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : اوربيه - سانشيز - داير - ديفيز.

خط الوسط : سيسوكو - لو سيلسيو - لوكاس مورا - سون - ديلي آلي.

خط الهجوم : هاري كين.

وكان قد تعادل فريق توتنهام هوتسبير في المباراة الماضية مع مانشستر يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد.

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