رياضة | نجم مانشستر سيتي يكشف كواليس رفضه عرضي باريس وبايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يكشف كواليس رفضه عرضي باريس وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سرد البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كواليس إنضمامه إلى مانشستر سيتي في 2015 بالإضافة إلى رفضه الإنتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني الذان كانا مهتمان بالتعاقد معه.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن كيفين دي بروين البالغ من العمر 28 عامًا يعتبر واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، حيث خاض مع مانشستر سيتي 211 مباراة حتى الآن وسجل 51 هدفًا وصنع 85 هدف آخرين.

وقال دي بروين في تصريحات مع شبكة سكاي سبورتس العالمية:" الفرق التي كانت مهتمة بي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في البداية كنت لا أعرف ماذا أفعل".

واختتم دي بروين تصريحاته قائلاً:"قلت هل يجب علي البقاء في فولفسبورج؟ أو هل أذهب إلى إنجلترا؟ باريس سان جيرمان نادٍ كبير لكن البطولة ليست جذابة. في النهاية، كنت مهتماً بمانشستر سيتي".