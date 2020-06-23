رياضة | أرسنال يقترب من حسم صفقة مدافع ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أرسنال يقترب من حسم صفقة مدافع ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات من المتوقع أن يمدد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إعارة البرتغالي سيدريك سواريس من ساوثهامبتون، كما أنه يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سواريس / 28 عاما/ انتقل إلى أرسنال على سبيل الإعارة في كانون ثان/يناير الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق بسبب الإصابة والتوقف الإجباري لمنافسات الدوري بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيكون منتصف ليل اليوم الثلاثاء أخر فرصة أمام الأندية الإنجليزية لوضع اللمسات الأخيرة على عقود اللاعبين للموسم الحالي 2019 / 2020، مع انتهاء عقود بعض اللاعبين يوم 30 يونيو الجاري.

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" أن موقف سواريس معقد، مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه الأصلي ساوثهامبتون بنهاية يونيو الجاري.

Advertisements

وأضافت أن لوائح تسجيل اللاعبين تلزم ساوثهامبتون بضرورة تجديد عقد سواريس قبل أن يسمح ذلك لأرسنال بتمديد إعارته، حيث ستجري اليوم الثلاثاء مفاوضات بين كل الأطراف المعنية في ظل ثقة كبيرة في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال معجب باحترافية سواريس وتأثيره الإيجابي على غرفة الملابس.

وتابعت الشبكة أن عقدا مع سواريس لمدة ثلاث سنوات لا يزال قيد المناقشة.

وذكرت أن المدافع البرتغالي لديه ثقة في الانتقال إلى أرسنال بشكل دائم، حيث يتلهف للمشاركة وتعويض الوقت الذي فاته مع النادي، حيث كان تعرض للإصابة في وجهه خلال استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري.

وستحد الضغوط المالية من نفقات أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن أرتيتا يأمل في ضم سواريس بشكل دائم، إلى جانب المدافع الإسباني بابلو ماري المنضم للفريق على سبيل الإعارة من فلامنجو البرازيلي، والذي يعاني من إصابة خطيرة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي الاسبوع الماضي.