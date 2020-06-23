رياضة | برشلونة ويوفنتوس يسعون لإتمام صفقة "بيانيتش - آرثور"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة ويوفنتوس يسعون لإتمام صفقة "بيانيتش - آرثور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية إيطالية أن برشلونة الإسباني يسعى لإتمام المفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي بشأن إبرام الصفقة التبادلية "بيانيتش - آرثور".

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن المشكلة حتى الآن تكمن في موافقة البرازيلي آرثور حيث يتمسك النجم البرازيلي بالاستمرار في صفوف النادي الكتالوني.

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وأشارت الشبكة العالمية إلى أن البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس الإيطالي يرغب في إتمام هذه الصفقة فهو يتطلع للعب مع برشلونة الذي يجده تعزيز مهم على الرغم من أنه يبلغ من العمر 30 عامًا.

وأوضحت الشبكة العالمية أن الناديين الإسباني والإيطالي يرغبان في إتمام هذه الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وعلى جانب آخر، أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن برشلونة ويوفنتوس تمكنا من إقناع آرثور في الدخول في هذه الصفقة وأن تفاصيل صغيرة تتبقى للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.