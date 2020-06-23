رياضة | مدافع الزمالك يتلقى عروضا مغرية من الخليج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدافع الزمالك يتلقى عروضا مغرية من الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك العديد من العروض الخليجية الضخمة في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية اهتمام أندية كبرى من الدوري السعودي والدوري الإماراتي بالتعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك في الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

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وكان نادي الزمالك قد أكد على رفضه النهائي لفكرة رحيل محمود علاء في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم المقبل.

يذكر أن الزمالك كان قد تمكن من تجديد عقد محمود علاء منذ فترة ولكن هناك خلاف بين النادي واللاعب بسبب عدم دفع مقدم العقد حتى الآن.

وقد شارك محمود علاء في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وقدم أداء مميز جدا مع الفريق الأبيض.