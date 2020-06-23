الامارات | عملية جراحية لنجم الأهلي وراحة إجبارية لمدة 4 أسابيع

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شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية لنجم الأهلي وراحة إجبارية لمدة 4 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني والإداري والطبي للنادي الأهلي المصري منح إجازة مرضية لنجم الفريق حسين الشحات لمدة 4 أسابيع، عقب إجراء عملية جراحية، وذلك قبل عودته إلى التدريبات. ومن المتوقع بحسب بيان صحافي للنادي أن يغيب اللاعب أكثر من ذلك طبقاً لحالته الصحية، حيث أجريت له عملية الفتاق الأحد الماضي. وتخلف اللاعب عن إجراء فحص فيروس كورونا مع الفريق.
وكان شقيق حسين الشحات، محمد، نشر صوراً لشقيقه بعد العملية، عبر موقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا، "شفاك الله وعافاك يا أغلى الناس، وربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامة".
في جانب آخر، غاب أيضا قائد الفريق حسام عاشور، الذي أبلغه الأهلي بالإستغناء عن خدماته، وانتهت علاقة الجانبين رسميا رغم عدم انتهاء الموسم، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشب بين الطرفيين بسبب مباراة الاعتزال.
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