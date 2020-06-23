شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: محمد صلاح جاهز لمواجهة كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، جاهزية لاعبيه محمد صلاح وأندي روبيرتسون لمواجهة نادي كريستال بالاس، غدًا الأربعاء، في الدوري الإنجليزي.
وكان الثنائي قد غاب عن المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون بسبب الإصابة.
وقال «كلوب»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «صلاح تدرب أمس بشكل طبيعي تمامًا مع الفريق، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي ثم سيكون متاحًا، أما بالنسبة للتشكيل الأساسي فعليكم الانتظار لمعرفته».
وأضاف: «الأمر نفسه مع روبيرتسون، لقد تدرب أمس بشكل طبيعي لذا موقفه مشابه».
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