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«كلوب»: محمد صلاح جاهز لمواجهة كريستال بالاس

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي الإنجليزي، جاهزية لاعبيه محمد صلاح وأندي روبيرتسون لمواجهة نادي كريستال بالاس، غدًا الأربعاء، في .

وكان الثنائي قد غاب عن المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون بسبب الإصابة.

وقال «كلوب»، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «صلاح تدرب أمس بشكل طبيعي تمامًا مع الفريق، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي ثم سيكون متاحًا، أما بالنسبة للتشكيل الأساسي فعليكم الانتظار لمعرفته».

وأضاف: «الأمر نفسه مع روبيرتسون، لقد تدرب أمس بشكل طبيعي لذا موقفه مشابه».

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