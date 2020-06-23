شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: يوفنتوس يحسم صفقة أرثر ميلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو، لاعب برشلونة الإسباني، لينضم للبيانكونيري بداية من الموسم القادم.

وحسب «سكاي سبورتس» النسخة البرازيلية، فإن الاتفاق تم بين يوفنتوس وبرشلونة لانتقال الدولي البرازيلي إلى السيدة العجوز، مقابل 91 مليون دولار.

وأشارت الشبكة الرياضية إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين إدارة النادي الكتلوني ويوفنتوس حول انتقال اللاعب ميراليم بيانيتش إلى البلوجرانا الموسم القادم.

وشارك أرثر ميلو في 26 مباراة هذا الموسم مع برشلونة أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 4 آخرين.