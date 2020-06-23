شكرا لقرائتكم عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتي: تلقيت عروضا من 3 أندية مصرية أحدهم جماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو رضا المحترف المصري في نادي الشارقة الإماراتي عنه تلقيه عروضا من 3 أندية مصرية أحدهم نادي جماهيري ينافس في المربع الذهبي.

وعن قصة هروبه من الأهلي قال عمرو رضا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لم أهرب من الأهلي، رحلت للإمارات في سن 18 سنة ولم يكن يربطني عقد مع النادي الأحمر"

وتابع المحترف المصري في الشارقة الإماراتي: "قبل رحيلي اتفقت مع عبد العزيز عبد الشافي على توقيع عقد مع الأهلي لكن الأمر لم يتم"