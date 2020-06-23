شكرا لقرائتكم عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتي: تلقيت عروضا من 3 أندية مصرية أحدهم جماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو رضا المحترف المصري في نادي الشارقة الإماراتي عنه تلقيه عروضا من 3 أندية مصرية أحدهم نادي جماهيري ينافس في المربع الذهبي.
وعن قصة هروبه من الأهلي قال عمرو رضا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لم أهرب من الأهلي، رحلت للإمارات في سن 18 سنة ولم يكن يربطني عقد مع النادي الأحمر"
وتابع المحترف المصري في الشارقة الإماراتي: "قبل رحيلي اتفقت مع عبد العزيز عبد الشافي على توقيع عقد مع الأهلي لكن الأمر لم يتم"
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتي: تلقيت عروضا من 3 أندية مصرية أحدهم جماهيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.