شكرا لقرائتكم المقاولون يفضل ضم شريف في صفقة بيع طاهر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني للمقاولون العرب بين أكثر من لاعب في صفوف الأهلي للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي، ليدخل ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر جناح الذئاب إلى القلعة الحمراء، بعد تقدم مسئولي الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب، ووجود ترحيب من جانب مسئولي المقاولون بالعرض الأحمر.

ويحاول جهاز المقاولون اختيار أحد اللاعبين المفيدين من صفوف الأهلي والقادرين على تحقيق الإضافة للفريق صاحب اللونين الأصفر والأسود، بحيث لا يتأثر برحيل طاهر إلى الأهلي، وهو ما يدفعه لتفضيل محمد شريف، لاعب الأهلي والمعار لإنبي، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، الذي يجيد اللعب فيه طاهر، بخلاف أنه يجيد اللعب في الجناح الأيمن أيضا والمهاجم المتأخر.

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ويعد شريف الخيار الأول حال استقر مسئولي المقاولون على التعاقد مع لاعبين من الأهلي في صفقة انتقال طاهر إلى قلعة الجزيرة، ومن بعده ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان.

وحدد مسئولو المقاولون مبلغ 40 مليون جنيه للموافقة على بيع طاهر محمد طاهر للأهلي في الصيف القادم، وسنتر رد الأهلي سواء بقبول العرض أو ادخال لاعبين في الصفقة ويتم خصم سعرهم من السعر المحدد لبيع طاهر.