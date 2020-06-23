شكرا لقرائتكم بيراميدز يشدد على تطبيق نظام التباعد بين اللاعبين خلال التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو نادى بيراميدز على تطبيق نظام التباعد بين اللاعبين، وفقًا لإرشادات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، خلال خوض التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ أن توقف النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز من منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيرس كورونا، وتولى محمود فتح الله مدرب الفريق قيادة التدريبات التى تقام على ملعب الدفاع الجوى، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات.

وحرص بيراميدز على أن توجد مسافة كافية بين كل لاعب والأخر خلال تواجدهما على مقاعد البدلاء، حيث تم تقسيم الملعب من الخارج بهذا النظام، وتم تطبيق النموذج على عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبا الفريق، الذان تواجدوا خارج أرض الملعب لمشاهدة أجزاء من التدريب المقسم على مجموعات، وبينهم مسافة لا تقل عن متر ونصف، مرتدين الكمامة.