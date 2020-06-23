شكرا لقرائتكم حسن قداح نجم اليد بالزمالك: كان نفسي نكمل المسابقة عشان نفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى حسن قداح نجم كرة اليد بنادى الزمالك"، استكمال مسابقة الدوري للتتويج باللقب مضيفا كان نفسي أكمل عشان نفوز بالبطولة".

وأضاف قدحا في تصريحات لبرنامج أخبارنا على قناة نادى الزمالك "، الحمد لله رب نجانى من حادث سير"، والاصابات خفيفة .

وتابع قداح في تصريحاته للبرنامج قائلا أحرص على التدربيات يوميا بعد الحظر حيث أقوم بالجري وقيادة العجلة وهناك جيم صغير أقوم فيه بالمران المنزلى .

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وتعرض حسن قداح، لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، لحادث سير مروع، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

وطمأن قداح جماهير نادي الزمالك بعد نجاته من الموت إثر حادث السيارة الذي تعرض له، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إن إصاباته عبارة عن كدمات بالوجه والذراعين، فيما تهشمت السيارة.

وأضاف : الحمدلله على نجاتي.. فقد رأيت الموت بعيني أثناء الحادث لولا لطف الله"