شكرا لقرائتكم شبانة: لا حديث داخل الأهلي حالياً إلا على إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أنه لا حديث داخل النادي الأهلي حالياً إلا على إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بالإضافة إلى شراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي خاصة أنهما من العناصر المميزة والتي ستكون إضافة قوية للأهلي في الموسم المقبل.

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أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " اليوم السابع " : الأهلي مطالب بتوفير مبلغ لا يقل عن 95 مليون جنيه للإبقاء على رمضان صبحي بعد تحديد الأهلي مبلغ 3.5 مليون دولار لشراءه من هيدرسفيلد إلى جانب رصد 40 مليون جنيه لشراء طاهر محمد طاهر من المقاولون لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

تابع شبانه في لايف " اليوم السابع " : تعاقد الأهلي مع طاهر طاهر و الإبقاء على رمضان سيكون إضافة قوية وكبيرة للأهلي في الموسم المقبل مع باقي النجوم مثل وليد سليمان و محمود كهربا و حسين الشحات والو ديانج وعمرو السولية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.