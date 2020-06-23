شكرا لقرائتكم بيراميدز عن محمد فاروق: يستعد لنثر سحره من جديد مع عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر "الفيس بوك" بإمكانيات لاعب الفريق الكروى الأول محمد فارق، حيث حرصت الصفحة على الإشادة باللاعب فى أول ظهوره له بالتدريبات الجماعية للفريق، التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، وتولى محمود فتح الله مدرب الفريق قيادة التدريبات وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات لتطبيق التباعد الإجتماعى بين الأفراد منعًا لانتشار الفيرس.

ونشرت صفحة بيراميدز، صورة محمد فاروق خلال مداعبته للكرة فى التدريبات، معلقين عليها: "يستعد لنثر سحره من جديد مع عودة النشاط".

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وحصل مسئولو بيراميدز على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات، وأكد هانى سعيد المدير الرياضى ن اللجنة الطبية سمحت بخوض التدريبات المنفردة انتظارًا لإجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والمحدد لها يوم الأربعاء وفى ضوء نتيجتها ستبدأ التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى وأفراد جهازه المعاون عن تدريبات بيراميدز، نظرًا لعودتهم إلى موطنهم لقضاء إجازة قصيرة، قبل العودة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.

وكان محمد فاروق أشار إنه أفضل من جميع لاعبي النادي الأهلي المتواجدين حاليًا في صفوف الفريق قائلا: "مفيش لاعب في الأهلي حالياً أفضل مني، وأنا أقدم مستويات طيبة مع بيراميدز، ولا أتحدث بغرور ولكن بثقة بعد المستوى الذي ظهرت عليه مؤخرًا وعن الإنضمام للمنتخب و أي لاعب بيحترف خارج مصر حتى لو كسر بيتم ضمه إلى المنتخب دون النظر إلى مستواه أو أحقيته في التواجد و بعض اللاعبين شاركوا علي المستوي الدولي مع المنتخب بسبب وكيل لاعبين".

وأعرب محمد فاروق عن استغرابه واستياءه الشديد بسبب عدم إنضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني في الفترة الماضية رغم التألق في صفوف نادي بيراميدز قائلا " السوشيال ميديا أصبحت تختار لاعبي المنتخب وتهاجم أي اختيارات من خارج الأهلي والزمالك وهي السبب في عدم انضمامي للمنتخب و السوشيال ميديا تتحكم في كرة القدم المصرية وأسماء الفرق تحدد الهجوم عليهم، وتوجه الصفحات الآن لمن يدفع لهم ولا تتحدث سوي عن الأهلي والزمالك ثم الإسماعيلي".