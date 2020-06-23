شكرا لقرائتكم مدرب ريال مدريد السابق: أتمنى انضمام محمد صلاح لفريق الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى بينيتو فلورو المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، انضمام محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي للفريق الملكي بعد المستويات المميزة التى يقدمها في الملاعب الإنجليزية.

وتابع فلورو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم الثلاثاء: "محمد صلاح مقاتل وشرس وأى مدرب يتمنى لاعبا بمواصفاته"

وتابع مدرب ريال مدريد السابق: "محمد صلاح لاعب مهم وأي فريق يحلم بوحود لاعب مثله"

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و يعتبر بنيتو فلورو من أكثر المدربين ابتكاراً في تاريخ كرة القدم خاصة فيما يخص إستراتيجية الألعاب واستخدام أساليب اللعب الجديدة والدقة في تحليل الخصم وإمكانياته. و قد لمع نجمه ابتداءً في التسعينيات في إسبانيا عندما تمكن من ترقية فريقه المغمور من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في غضون سنتين فقط. وقد كان هذا الإنجاز غير المسبوق منبه سريع لفريق ريال مدريد والذي عينه مدرباً له ليتوج خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد فوزاً بكأس ديل ري (1992-1993) والوصيف في الدوري.

كما انضم بينبتو فلورو لفريق فياريال والذي يعتبر قصة نجاح في إعادة بناء فرق كرة القدم. وقد عاد بينيتو فلورو عام 2005 إلى فريق ريال مدريد ليس كمدرب هذه المرة، ولكن ليكون مدير برنامج كرة القدم في النادي. إلا انه ما لبث وأن غادر في فترة وجيزة بعد مغادرة رئيس النادي في ذلك الوقت.

تعرض فلورو إلى بعض الانتقادات في خلال تاريخه المهني والتي كانت في كثير من الأحوال تتمركز حول قوة شخصيته مع منتعامل معهم والاعتداد بآرائه الفنية. هذا وقد درب بينيتو فلورو خارج إسبانيا في المكسيك والإكوادور واليابان و المغرب مع نادي الوداد الرياضي، وأخر محطاته التدريبية كانت مع منتخب كندا.