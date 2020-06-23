شكرا لقرائتكم أهلى دبى يتقدم بشكوى ضد رابطة المحترفين الإماراتى لإلغاء منافسات دوري الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم نادى شباب الأهلى دبى، شكوى رسمية ضد رابطة المحترفين الإماراتى بعد قرارها بإلغاء منافسات دوري الخليج العربي في الموسم الجارى 2019-2020 بعد توقف المسابقة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن شكوى الفريق جاءت بعد شطب جميع نتائج النسخة الحالية من الدوري الإماراتي التي يتصدرها شباب الأهلي حتى الجولة 19.

أضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تعقد لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، اجتماعا مساء غدا الأربعاء، من أجل النظر في الشكوى عن طريق الفيديو كونفرانس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.

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ويتصدر فريق شباب الأهلى دبى جدول ترتيب دورى الخليج العربى "الدورى الإماراتى" برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن العين الوصيف بعد مرور 19 جولة.

وكانت ثمانية أندية من الدوري الإماراتي رفضت بشكل رسمي، مؤخرا الموافقة على تتويج شباب الأهلي دبى بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الجاري 2019/ 2020، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، ليتم التصديق بشكل رسمي على قرار رابطة المحترفين الإماراتية بإلغاء الموسم الحالي بكافة نتائجه دون اعتماد التتويج أو الهبوط.

أضافت الصحيفة أنه رفض 8 أندية منح اللقب لنادى شباب الأهلى دبى وزيادة مقاعد الدوري الإماراتى في الموسم المقبل إلى 16 ناديا، موضحة أنه صوتت ستة أندية فقط لصالح تتويج الفريق وزيادة أندية المحترفين، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادى.