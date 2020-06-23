شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن الليلة موقفه من القرارات الصادرة بشأن استئناف النشاط الرياضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عبر قناه النادى الليله الموقف من القرارات التي صدرت بشأن استئناف النشاط الرياضي وذلك من خلال برنامج زملكاوي في العاشرة مساءا

في سياق مختلف بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائي أري بابل وحمزة المثلوثي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك في حالة إتمام التعاقد مع الثنائي في حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين في قائمته من الرباعي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وكاسونجو كابونجو.