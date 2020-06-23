شكرا لقرائتكم مدرب ريال مدريد السابق: الملكي الأقرب للتتويج بالدوري الأسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر بينيتو فلورو المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتوهج الريال في الليجا هذا الموسم قائلا: " المنافسة مع برشلونة طبيعية لكن الملكي هو الأقرب للتتويج بالدوري الأسباني"

وتابع فلورو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم الثلاثاء: "عودة الدوري الاسباني كانت مطلب حيوي لعودة الحياة في البلاد".

وتابع المدير الفني السابق للفريق الملكي، أنه مع قرار عودة الليجا بدون جماهير حفاظا على الجميع من تفشي فيروس كورونا القاتل.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة ولكليهما 65 نقطة من النقاط.

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و يعتبر بنيتو فلورو من أكثر المدربين ابتكاراً في تاريخ كرة القدم خاصة فيما يخص إستراتيجية الألعاب واستخدام أساليب اللعب الجديدة والدقة في تحليل الخصم وإمكانياته. و قد لمع نجمه ابتداءً في التسعينيات في إسبانيا عندما تمكن من ترقية فريقه المغمور من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى في غضون سنتين فقط. وقد كان هذا الإنجاز غير المسبوق منبه سريع لفريق ريال مدريد والذي عينه مدرباً له ليتوج خلال الفترة التي قضاها في ريال مدريد فوزاً بكأس ديل ري (1992-1993) والوصيف في الدوري.

كما انضم بينبتو فلورو لفريق فياريال والذي يعتبر قصة نجاح في إعادة بناء فرق كرة القدم. وقد عاد بينيتو فلورو عام 2005 إلى فريق ريال مدريد ليس كمدرب هذه المرة، ولكن ليكون مدير برنامج كرة القدم في النادي. إلا انه ما لبث وأن غادر في فترة وجيزة بعد مغادرة رئيس النادي في ذلك الوقت.

تعرض فلورو إلى بعض الانتقادات في خلال تاريخه المهني والتي كانت في كثير من الأحوال تتمركز حول قوة شخصيته مع منتعامل معهم والاعتداد بآرائه الفنية. هذا وقد درب بينيتو فلورو خارج إسبانيا في المكسيك والإكوادور واليابان و المغرب مع نادي الوداد الرياضي، وأخر محطاته التدريبية كانت مع منتخب كندا.