شكرا لقرائتكم محمد شبانه يكشف تفاصيل انضمام آري بابل وحمزة المثلوثى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن مسئولو الزمالك اتفقو مع الثنائى الأنجولى آري بابل والتونسى حمزة المثلوثى المقرر انضمامهما إلى الفريق الأبيض بالقدوم إلى القاهرة أول شهر يوليو المقبل بعد فتح الطيران وذلك من أجل خضوع الثنائى للكشف الطبي.

لمتابعة لايف محمد شبانه بالكامل

Advertisements

أضاف شبانه في برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع : صفقات الزمالك جيدة في الفترة الأخيرة ولكن لا يصح التعاقد مع هؤلاء اللاعبين و الإستغناء عن فرجاني ساسي أو أشرف بن شرقي أو محمود علاء و طارق حامد ويجب الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك في الموسم المقبل.

تابع شبانه في لايف " اليوم السابع " أن الثنائى بابل و المثلوثي في حالة إجتياز الكشف الطبي سيتسلمان مقدمات العقود الخاصة بهما من أجل إعلان الصفقتين بصورة رسمية وأكد بابل للزمالك أنه سيكون في القاهرة على أول طائرة قادمة من أنجولا بينما سيؤكد المثلوثى موعد وصوله إلى مسئولي الزمالك خلال الفترة الحالية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.