شكرا لقرائتكم سعد سمير ومحمد محمود يعودان إلى تدريبات الأهلى الجماعية أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبي للأهلي الأسبوع الأول من أغسطس المقبل موعداً لمشاركة ثنائي الفريق المصاب سعد سمير ومحمد محمود في التدريبات الجماعية رغم تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما قبل عدة أشهر حيث أجرى الأول جراحة وتر أكيلس فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي.

ويؤدي سعد سمير و محمد محمود برنامجهما التاهيلي بشكل جيد خلال الفترة الحالية وتدرب الثنائي طوال الفترة الماضية في المنزل إلتزاماً بقرار الجهاز الفني ببسب وباء كورونا ، وينتظر سعد ومحمد محمود السفر إلى المانيا بعد إستئناف حركة الطيران من أجل زيارة الطبيب اذي أجرى لهما الجراحة حتى يطّلع الخبير الالماني على برنامج تأهيل الثنائي ومدى إستجابة اللاعبين للعلاج وموعد عودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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على الصعيد ذاته ، تلقت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الاهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، تقريراً عن رباعي الفريق المُصاب سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي بعدما إقترب الرباعي من التماثل للشفاء من العمليات الجراحية التى أجراها اللاعبين الأربعة خلال الفترة الماضية فقد أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبي فيما أجرى كريم نيدفيد وحمدي فتحي جراحة غضروف الركبة أما سعد سمير فأجرى عملية جراحية في وتر أكيلس.

وتتابع لجنة التخطيط التى يتراسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف وخالد بيبو ، ملف هذا الرباعي ومدى تماثله للشفاء من هذه العمليات الجراحية وإستجابة كل لاعب للبرنامج العلاجي وحاجته للسفر إلى المانيا بعد إستئناف حركة الطيران المحظورة حالياً بسبب "جائحة" كورونا من أجل الأطمئنان على سير البرنامج التأهيلي والعلاج الذى يخضع له حالياً في المنزل.