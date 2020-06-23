شكرا لقرائتكم شبانه: هناك تخوف وقلق من مسئولين كبار داخل النادي الأهلي حول عودة رينيه فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن هناك تخوف وقلق من مسئولين كبار داخل النادي الأهلي حول عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وبعد تأكيد اتحاد الكرة إستئناف بطولة الدوري في الفترة المقبلة و المرجح لها نهاية يوليو أو بداية أغسطس.

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أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " اليوم السابع " : ما يفعله فايلر غامض ويثير الشكوك والتحجج بأن زوجته لا ترغب استمراره بعد تلقيه عروض من أندية سويسرية و البقاء معهم وهذه كلها " حجج " تثير التساؤلات ، ومتي يعود فايلر لقيادة الأهلي وسر الإجازة الطويلة خاصة أنه لم يحدد موعد رسمي لعودته حتى الآن على الرغم من أن سيد عبد الحفيظ أكد عودته نهاية الشهر الجاري.

تابع شبانه في لايف " اليوم السابع " : الأهلي مطالب بإستئناف التدريبات و أيضا انهاء ملف الصفقات الجديدة للموسم الجديد ، و ملف الإعارات ، و الأهلي ينتظر موقف فايلر خاصة أن عقده ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري ، من أجل حسم هذه الملفات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.