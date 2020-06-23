شكرا لقرائتكم شبانه: هناك تخوف وقلق من مسئولين كبار داخل النادي الأهلي حول عودة رينيه فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " اليوم السابع " أن هناك تخوف وقلق من مسئولين كبار داخل النادي الأهلي حول عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وبعد تأكيد اتحاد الكرة إستئناف بطولة الدوري في الفترة المقبلة و المرجح لها نهاية يوليو أو بداية أغسطس.
لمتابعة لايف محمد شبانه بالكامل
أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " اليوم السابع " : ما يفعله فايلر غامض ويثير الشكوك والتحجج بأن زوجته لا ترغب استمراره بعد تلقيه عروض من أندية سويسرية و البقاء معهم وهذه كلها " حجج " تثير التساؤلات ، ومتي يعود فايلر لقيادة الأهلي وسر الإجازة الطويلة خاصة أنه لم يحدد موعد رسمي لعودته حتى الآن على الرغم من أن سيد عبد الحفيظ أكد عودته نهاية الشهر الجاري.
تابع شبانه في لايف " اليوم السابع " : الأهلي مطالب بإستئناف التدريبات و أيضا انهاء ملف الصفقات الجديدة للموسم الجديد ، و ملف الإعارات ، و الأهلي ينتظر موقف فايلر خاصة أن عقده ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري ، من أجل حسم هذه الملفات.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شبانه: هناك تخوف وقلق من مسئولين كبار داخل النادي الأهلي حول عودة رينيه فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.