شكرا لقرائتكم أغويرو يسافر إلى برشلونة للكشف على إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو سيسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية لمزيد من الفحوص الطبية بعد تعرضه للإصابة في ركبته اليسرى، خلال المباراة التي انتهت بالفوز على بيرنلي 5- صفر مساء الاثنين.

وذكر مانشستر سيتي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن أغويرو سيسافر إلى برشلونة للقاء الطبيب الشهير رامون كوجات وإجراء فحوصات إضافية.

وكان أغويرو تعرض للإصابة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من المباراة ليخرج مصابا، ويحتسب الحكم ركلة جزاء أحرز منها الجزائري رياض محرز الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الموسمين الماضيين، المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر ليفربول.