شكرا لقرائتكم عودة منافسات الدوري المغربي اعتباراً من 24 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن عودة منافسات دوري المحترفين للدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 24 يوليو بإقامة مباريات مؤجلة على أن تنطلق الجولة 21 في 12 أغسطس المقبل.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها لقجع أمام رؤساء أندية الدرجتين الأولى والثانية ومسؤولي رابطة أندية المحترفين وفرق الهواة وكرة القدم للسيدات وكرة الصالات قبل انطلاق اجتماع للجنة التنفيدية لاتحاد الكرة.

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وكشف لقجع عن عودة التدريبات في 25 يونيو لمدة عشرة أيام بواقع مجموعات من خمسة لاعبين بحد أقصى على أن تنطلق التدريبات الجماعية العادية قبل استئناف المباريات بعشرين يوما، وقبل انطلاق التدريبات ستكون الأندية مطالبة بإجراء اختبارات كل ثلاثة أيام للاعبين.

وستقام المباريات المؤجلة منذ منتصف مارس بسبب تفشي الجائحة في الفترة ما بين 24 يوليو والثامن من أغسطس، وستمتد المباريات على جميع أيام الأسبوع بالتساوي بين الأندية و بنفس فارق الأيام، ويستأنف دوري المحترفين نشاطه في الفترة بين 12 أغسطس و13 سبتمبر لمنح الفرصة للأندية المغربية لاستكمال المسابقات الإفريقية.

وستحصل جميع الأندية على شهر كامل للتعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية والراحة قبل انطلاق الموسم الكروي التالي منتصف أكتوبر المقبل، كما سيخضع الحكام لنفس الإجراءات الوقائية.