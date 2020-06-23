المغرب: استئناف النشاط الكروي دون جمهور

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





الرباط: قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الثلاثاء، استئناف النشاط الكروي وفق جدولة تتضمن استئناف التداريب وبرمجة المباريات المؤجلة واستكمال جولات البطولة الاحترافية (القسم الأول والثاني) الخاصة بالموسم الكروي 2019 /2020 دون جمهور. فيما تم تحديد 16 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الموسم الكروي 2020/2021.

وأكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال اجتماع للمكتب المديري عبر تقنية المناظرة المرئية مع أندية القسم الوطني الأول والثاني لكرة القدم الاحترافية والعصب الجهوية والعصب الوطنية لكرة القدم هواة وكرة القدم النسوية وكرة القدم المتنوعة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة مع السلطات المختصة بلعب المباريات الكروية دون جمهور يوم 4 مارس الماضي وتوقيف الأنشطة الكروية يوم 14 مارس من نفس الشهر، قد مكنت البلاد من "التدبير الأمثل للمنظومة الكروية في هذه الفترة".

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بخصوص التخفيف التدريجي للحجر الصحي وبتشاور مع السلطات المختصة، تقرر إخضاع مكونات الفرق الوطنية للفحوصات الطبية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المعتمد، واستئناف التداريب بالنسبة لفرق القسم الوطني الأول والثاني لكرة القدم الاحترافية، ابتداء من يوم الخميس 25 يونيو الجاري عبر مرحلتين، تتضمن الأولى تداريب فردية وتضم 5 لاعبين في نصف ملعب لمدة عشرة أيام، وتداريب جماعية لمدة 20 يوما؛ مع التقيد خلال هذه المدة بالإجراءات الاحترازية واختيار عينات للاعبين لمدة 3 أيام لفحص فيروس (كوفيد – 19)، حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة؛ مع برمجة المباريات المؤجلة ما بين 24 يوليو و8 أغسطس دون جمهور؛ والبث والمصادقة على جميع نتائج المباريات، واستكمال جولات البطولة الاحترافية (القسم الأول والثاني) الخاصة بالموسم الكروي 2019 /2020 دون جمهور بداية من 12 أغسطس على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر؛ مع تعيين إداري من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لكل فريق من أجل متابعة التدابير المتخذة وإنجاز تقارير في شأنها.

Advertisements

كما ستنطلق تداريب أندية الهواة بجميع فئاتها، فرق العصب الجهوية، فرق البطولة الوطنية للفئات الصغرى، فرق كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، ابتداء من 15 يوليو، بنفس الإجراءات الصحية والرياضية الخاصة بالبطولة الوطنية الاحترافية، على أن تستأنف البطولة الخاصة بهذه الفئات يوم 15 أغسطس.

وتحدث بيان الجامعة عن الإجراءات الخاصة التي تأتي تماشيا مع توصيات المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم (إيفاب) المختص بإقرار التعديلات على قانون اللعبة والصادر يوم 8 مايو الماضي، حيث سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تبديلات في المباراة الواحدة بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها، وذلك في إطار تعديلات مؤقتة تهدف إلى الحد من تأثير ضغط المباريات المتوقع على الفرق عقب وباء (كورونا)، مع توقيف المباريات لمدة 3 دقائق في كل 30 دقيقة من بداية كل جولة لتجنب الإجهاد البدني للاعبين.7

من اجتماع المكتب المديري عبر تقنية المناظرة المرئية

وحددت الجامعة الملكية المغربية برنامج مباريات البطولة الاحترافية، بحيث تجرى مباراتان يوم الجمعة وثلاث يوم السبت ومثلها يوم الأحد، مع تحديد التوقيت في السادسة والثامنة مساء والعاشرة ليلا.

مواضيع قد تهمك :