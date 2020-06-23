ماكتوميناي يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2025

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لندن: أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء تجديد عقد لاعب خط وسطه الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي حتى العام 2025 على الأقل.

وأفاد "الشياطين الحمر" في بيان ان إبن الـ23 عاما "وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي".

ونشأ ماكتوميناي في صفوف أكاديمية يونايتد، وتدرج في الفئات العمرية الى ان خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في العام 2017 ضد أرسنال.

وبحسب أرقام يونايتد، خاض الاسكتلندي 75 مباراة سجل خلالها ستة أهداف أبرزها الهدف البعيد المدى الذي سجله في مرمى الغريم مانشستر سيتي (2-صفر) ضمن الدوري المحلي في الثامن من آذار/مارس الماضي، قبل توقف المنافسات لفترة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن اللاعب قوله "أنا سعيد جدا لتوقيع هذا العقد وأداء دور في مستقبل هذا الفريق (...) يونايتد هو كل ما عرفته في حياتي، وآمل في ان يظهر شغفي بالنادي على أرض الملعب في كل مرة".

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وأكد اللاعب انه سيواصل "تقديم كل ما لدي من أجل هذا النادي كلما ارتديت هذا القميص" الأحمر.

ونوه المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير بالأداء الذي يقدمه ماكتوميناي، معتبرا انه يمثل "عنصرا محوريا في خط وسطنا. يوفر التصميم، الصلابة والموهبة في اللعب، ونحن نعرف ان صفات سكوت ستكون ذات قيمة مهمة خلال الأعوام المقبلة".

وينافس يونايتد هذا الموسم على إنهاء البريمرليغ في مركز مؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وقبل ثماني مراحل من نهاية الموسم، يحتل الفريق الشمالي المركز الخامس في الترتيب برصيد 46 نقطة، متساويا مع ولفرهامبتون السادس، وبفارق خمس نقاط خلف تشلسي الرابع.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى الى المسابقة القارية الأهم. لكن صاحب المركز الخامس في الترتيب بنهاية الموسم الحالي، سيتأهل في حال الابقاء على العقوبة المفروضة على مانشستر سيتي (حامل اللقب المحلي وصاحب المركز الثاني حاليا) من قبل الاتحاد القاري (ويفا)، بمنعه من المشاركة القارية لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وتقدم سيتي باستئناف حيال هذه العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي ("كاس")، يتوقع ان يصدر الحكم فيه خلال تموز/يوليو المقبل.