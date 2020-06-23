المصارعة الحرة: "الحانوتي" يعلن اعتزاله بعد مسيرة امتدت ثلاثة عقود

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انهمر سيل من رسائل الدعم على نجم المصارعة الحرة "الحانوتي" The Undertaker عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قال إنه ليس لديه "أي رغبة في العودة إلى الحلبة".

وفي الآونة الأخيرة، قال المصارع البالغ من العمر 55 عاما، واسمه الحقيقي مارك كالاواي، خلال مسلسل وثائقي إنه "لم يتبق شيء (أمامه) للتغلب عليه".

وتشير كلماته إلى اعتزامه اعتزال اللعبة بعد مسيرة مهنية امتدت لثلاثة عقود.

بيد أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي في هذا الصدد، لا من كالاواي ولا من مؤسسة "المصارعة العالمية الترفيهية" (دبليو دبليو إي).

وأدلى كالاواي، المُلقّب كذلك بـ"الرجل الميت"، بهذه التعليقات خلال حلقة جديدة من برنامج السيرة الذاتية الوثائقي "الرحلة الأخيرة".

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وتحدث عن أحدث مبارياته أمام المصارع إيه جيه ستايلز، والتي انتهت بـ"دفن" خصمه والانطلاق على متن دراجة نارية.

وقال كالاواي: "لقد كانت لحظة مثالية. لا تحصل بالضرورة على تلك الأشياء دائما. إن كانت هناك نهاية مثالية لمهنة ما، فتلك كانت هي".

وأضاف: "حان وقت رحيل راعي البقر هذا حقا. استطيع فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني داخلها. أخيرا أنا في موقع يمكنني فيه قبول ذلك".

وقال إنه سيفكر في العودة لمباراة أخيرة، ولكن "الزمن فقط هو الذي سيخبرنا".

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وتُوّج كالاواي بطلا للعالم في فئة الوزن الثقيل عدة مرات، وحصل على لقب الفرق ست مرات، كما فاز ببطولة "رويال رامبل".

GETTY IMAGES قال كالاواي لبي بي سي إنه رفض الظهور على شاشة السينما بسبب حبه للمصارعة

وبدأ "الحانوتي" مسيرته مع مؤسسة "بطولة العالم للمصارعة" في عام 1987، ثم انتقل إلى مؤسسة "المصارعة العالمية الترفيهية" في تسعينيات القرن الماضي كعضو أخير في "فريق المليون دولار" التابع للمصارع تيد ديبياسي.

ويُعرف كالاوي كرائد في مؤسسة "المصارعة العالمية الترفيهية"، إذ شارك في أولى مباريات فئة "النعش" ضمن مهرجان "الناجي" في عام 1992، وأولى مباريات فئة "الدفن حيا" في عام 1996، وأولى مباريات فئة "جحيم في زنزانة" في عام 1997.

وعلى الرغم من شعبيته الهائلة، إلا أنه لم يرغب في أن يحذو حذو نجوم آخرين، مثل جون سينا أو دوين جونسون "الصخرة"، بالمشاركة في أعمال سينمائية.

وقال لبي بي سي الشهر الماضي إنه كانت أمامه "فرص متاحة لعمل ذلك"، لكنه قرر عدم استغلالها.

وأضاف كالاواي: "هذا لا يفيدني. المصارعة ومؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية شغف لي، إنه المكان الذي استثمرت فيه بالكامل ويتعلق قلبي به".

ونشر كالاواي يوم الأحد تغريدة بموقع تويتر تضمنت مقطعا من وثائقي "الرحلة الأخيرة". وكتب: "لا تستطيع على الإطلاق تقدير طول الطريق إلا بعد أن تصل إلى النهاية".

وأثار تلميحه بشأن الاعتزال موجة من رسائل الدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصارع إيه جيه ستايلز إنه لـ "شرف" كبير أن كانت مباراته السابقة معه آخر مباريات "الحانوتي".

كما أشاد المعلق الرياضي، مايك روما، بالنجم قائلا: "شكرا لك لأنك جعلت طفولتنا رائعة جدا".