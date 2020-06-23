شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أزمة حسام عاشور ونهاية علاقته بالقلعة الحمراء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة غير متوقعة، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى انتهاء علاقة حسام عاشور قائد الفريق بالنادى الأحمر، مشيرا إلى أن اللاعب أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذى صدر مطلع الشهر الحالي، حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التى قضاها ضمن صفوف الأهلي.

فى هذا التقرير، نستعرض تفاصيل وملخص أزمة حسام عاشور:

بدأت الأزمة برفض النادى الأهلى تجديد تعاقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فايلر

بناء على ذلك قرر عاشور إعلان اعتزاله فى مباراة ودية يخوضها الأهلى

توترت علاقته بالأهلى بعدما اتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله

قررت القلعة الحمراء التراجع عن منحه العديد من الاستثناءات

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تلقى اللاعب عدة عروض أبرزها ناسيونال ماديرا البرتغالى

عادت الأزمة مجددا بعد عدم حضوره لإجراءات مسحة كورونا

عاشور زعم أن النادى الأهلى لم يطلب منه الحضور لأخذ المسحة

و كتب عبر إنستجرام: "عمر الرجالة ما تبيع ويا بخت اللى معاه راجل"

فكتب سيد عبد الحفيظ نهاية علاقة عاشور بالقلعة الحمراء.



