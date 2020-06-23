- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أزمة حسام عاشور ونهاية علاقته بالقلعة الحمراء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة غير متوقعة، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى انتهاء علاقة حسام عاشور قائد الفريق بالنادى الأحمر، مشيرا إلى أن اللاعب أدى دوره وعلاقته بالفريق انتهت بقرار مجلس الإدارة الذى صدر مطلع الشهر الحالي، حيث تم توجيه الشكر للاعب عن الفترة التى قضاها ضمن صفوف الأهلي.
فى هذا التقرير، نستعرض تفاصيل وملخص أزمة حسام عاشور:
بدأت الأزمة برفض النادى الأهلى تجديد تعاقد حسام عاشور بناء على وجهة نظر فايلر
بناء على ذلك قرر عاشور إعلان اعتزاله فى مباراة ودية يخوضها الأهلى
توترت علاقته بالأهلى بعدما اتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله
قررت القلعة الحمراء التراجع عن منحه العديد من الاستثناءات
تلقى اللاعب عدة عروض أبرزها ناسيونال ماديرا البرتغالى
عادت الأزمة مجددا بعد عدم حضوره لإجراءات مسحة كورونا
عاشور زعم أن النادى الأهلى لم يطلب منه الحضور لأخذ المسحة
و كتب عبر إنستجرام: "عمر الرجالة ما تبيع ويا بخت اللى معاه راجل"
فكتب سيد عبد الحفيظ نهاية علاقة عاشور بالقلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص أزمة حسام عاشور ونهاية علاقته بالقلعة الحمراء.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.