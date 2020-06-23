شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. لاعبو طنطا و الجهاز الفنى بخضعون لمسحة فيروس كيورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وجميع أفراد الجهاز الفني بمقر النادي صباح اليوم لاجراء المسحة الطبية الاولى لفيروس كورونا المستجد استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية من أجل استئناف النشاط الرياضي من جديد ومباريات بطولة الدورى المصرى ، وحرص أيمن المزين لاعبي الفريق بمتابعة كافة التدريبات اليومية داخل مقر إقامتهم لحين إنتهاء المسحة الثانية والعودة للتدريبات الجماعية من جديد.

ويستعد الفريق الأول بقيادة أيمن المزين المدير الفني لخوض التدريبات من جديد استعدادا لإستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيما كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن هناك توصية طبية بإلغاء تواجد اللاعبين في غرف الملابس قبل انطلاق المباراة وتوجه اللاعبين مباشرة إلى أرض الملعب وإجراء الاحماءات كنوع من التقليل من الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم" أن هناك العديد من التوصيات الطبية بعد الاستعانة بالعديد من التقارير الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب متابعة الدوري الالماني والايطالي والاسباني للتعلم والاستفادة منها.

وأضاف سلطان أن أكثر ما يقلق الأندية خلال اجتماعهم مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي التكاليف الطبية وإجراء الكشف الطبي علي جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والتى وعد اتحاد الكرة، الأندية، خلال الاجتماعات التى عقدت فى الأسبوع الحالى أن يتم وضع حلول لكافة الأزمات خلال المرحلة المقبلة من أجل عودة النشاط الكروى.



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