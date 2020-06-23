شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاد "أسد عين شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى بعيد ميلاد ابن شقيقته، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ونشر مؤمن صورة جمعته بـ"محمد" معلقا عليها "كل سنة وأنت طيب يا حبيب خالو.. محمد.. أسد عين شمس".



مؤمن زكريا

في سياق متصل خاطب مسئولو النادي الأهلي نظرائهم في وزارة الرياضة لصرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل لتغطية مصاريف علاجه من ميزانية النادي، وحصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة النادى الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخراً، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار"، وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.