شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: مازيمبي يصدم الأهلي ويرفض عرض شراء موليكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " رفض مسئولو مازيمبي الكونغولي عرض الأهلي لشراء مهاجم الفريق جاكسون موليكا بعد توقف العرض عند مليون و500 الف دولار، وهو الرقم الذي لم يلقى قبولا لدى إدارة النادي الكونغولي.

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أضاف محمد شبانه في برنامج مع شبانه عبر بوابة " الخليج 365 " يتحفظ مسئولو مازيمبي من الأساس على بيع موليكا للأهلي، خاصة وان الفريق الأحمر يعد واحد من اهم منافسي مازيمبي علي بطولة دوري ابطال افريقيا، لذلك تفضل ادارة النادي الكونغولي تسويق اللاعب في اوروبا وخاصة في الدوري البلجيكي بعد وصول اكثر من عرض لشراء اللاعب.

تابع شبانه في لايف " الخليج 365 " مسئولو الأهلي يرفضون الاستسلام في ملف صفقة موليكا حيث تنتظر الادارة الحمراء فتح المجال الجوي لسفر امير توفيق مدير التعاقدات للكونغو للتفاوض مع ادارة مازيمبي بشكل مباشر حول صفقة شراء موليكا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.