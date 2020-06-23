شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول صور من تدريبات بيراميدز الجماعية بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لخوض تدريباته الجماعية بعد فترة توقف امتدت لأشهر وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيرس كورونا، وتولى محمود فتح الله مدرب الفريق قيادة التدريبات التى تقام على ملعب الدفاع الجوى، وتم تقسيم اللاعبين على مجموعات لتطبيق التباعد الإجتماعى بين الأفراد منعًا لانتشار الفيرس.

وعرضت الصفحة الرسمية لبيراميدز عبر الإنستجرام لقطات من التدريبات الجماعية، وعملية تعقيم وتطهير أدوات التدريب قبل استخدامها من قبل اللاعبين.

وحصل مسئولو بيراميدز على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات.

وأكد هانى سعيد المدير الرياضى لبيراميدز أن اللجنة الطبية سمحت بخوض التدريبات المنفردة انتظارًا لإجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والمحدد لها يوم الأربعاء وفى ضوء نتيجتها ستبدأ التدريبات الجماعية للفريق.

ويغيب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى وأفراد جهازه المعاون عن تدريبات بيراميدز، نظرًا لعودتهم إلى موطنهم لقضاء إجازة قصيرة، قبل العودة إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.

Advertisements